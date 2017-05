Door: Jelle Houwen

4/05/17 - 12u18 Bron: Eigen berichtgeving

Brugge Een jongetje van anderhalf jaar vertederde vanmorgen alle harten in de rechtbank van Brugge. Hij was samen met zijn mama en opa afgezakt vanuit Ottignies (Waver) omdat zijn opa burgerlijke partij is in een zaak.