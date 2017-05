Man (60) komt om bij gewapende inbraak

Sander Bral

4/05/17 - 10u11 Bron: Eigen berichtgeving, VRT Nieuws

© Patrick Lefelon.

Zoersel

Gisterenavond hebben twee of meerdere gewapende mannen een overval gepleegd in de Kievitheide in Zoersel. Eén van de inwoners kwam daarbij om het leven. Volgens de VRT bonden de inbrekers de zestigjarige bewoner vast en vroegen in het Engels om geld. De inwoner kwam daarna om het leven, maar de doodsoorzaak is nog niet duidelijk. De daders zijn voortvluchtig.



Het parket van Antwerpen bevestigt de feiten maar kan over de doodsoorzaak nog niets communiceren. Er is een gerechtelijk onderzoek begonnen en het labo en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse geweest. Alle mogelijke pistes worden onderzocht. In het belang van het onderzoek kan er voorlopig geen verdere informatie worden vrijgegeven.