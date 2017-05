VIDEO: 'Strafste School' laat Crevits crowdsurfen

Door: redactie

4/05/17 - 10u33

© James Arthur.

Gent MNM heeft de Sint-Bavohumaniora in Gent uitgeroepen tot De Strafste School van 2017. De school liet een diepe indruk na op de jury van de wedstrijd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reikte de award uit en stuntte door zich crowdsurfend door de leerlingenmassa te bewegen.

MNM-presentator Tom De Cock neemt een selfie op de speelplaats. © James Arthur.

Tussen 16 en 19 uur zendt Tom De Cock live uit vanuit de school en zijn er optredens van Kraantje Pappie, Laura Tesoro, Baba Yega, Mathias Vergels en Slongs Dievanongs.



Al voor het zevende jaar op rij vond de zoektocht naar 'De Strafste School' plaats. Om zich in te schrijven kon elke Vlaamse en Brusselse school een filmpje insturen waarin de leerlingen tonen dat zij "als één groep samen grenzen verleggen".



De 20 strafste scholen die dat deden, kregen een bezoek van De Strafste School-jury. Om de jury weg te blazen stelden de leerlingen van Sint-Bavo zich de uitdaging om het wereldrecord "dabben" te verbreken. Dat lukte: maar liefst 1.531 leerlingen en leerkrachten hielden op de speelplaats minutenlang de populaire dansbeweging synchroon aan.



Tom De Cock: "Meer dan elders was de hele campus volledig in handen gegeven van de leerlingen, die ons tot in de details overtuigd hebben van de liefde voor hun groene stadsschool."