PS beschuldigt N-VA ervan België te willen "vernietigen" met communautaire strategie

4/05/17 - 06u22 Bron: Belga

De strategie waarmee de N-VA het confederalisme in België wil realiseren - via een sociaal-economisch hervormingsbeleid - is "vernietigend" voor het land. Dat zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo, die zich ook afvraagt hoe de MR denkt de N-VA af te stoppen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil het confederalisme doorvoeren door de communautaire appetijt in Franstalig België op te wekken via een sociaal-economisch hervormingsbeleid. Dat stelt hij in een essay in het boek 'Onvoltooid Vlaanderen', dat gisteravond werd voorgesteld.



"Eens te meer toont de N-VA haar ware gezicht als vernietiger van het land", zegt Di Rupo. De strategie van Bart De Wever mondt onvermijdelijk uit in het verdwijnen van het land, luidt het. "Ik wil eraan herinneren dat de federale staat voor de essentiële solidariteit zorgt tussen het noorden en het zuiden van het land." Voor de PS is deze solidariteit "essentieel" omdat ze de financiering van de sociale zekerheid mogelijk maakt.



Di Rupo vraagt zich meteen af hoe de MR reageert. "Ik heb veel moeite mij voor te stellen dat de ministers van de regeringspartijen zich anders opstellen dan hun partijvoorzitter, wat mij doet hopen dat de enige Franstalige partij in de federale regering in staat zal zijn de voorbereiding van Bart De Wevers vernietigingsstrategie te voorkomen." Volgens Di Rupo is het ook "ondenkbaar" dat er geen rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van Brussel, "want Brussel is zoals Wallonië en Vlaanderen een volwaardig gewest".