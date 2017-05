Limburgse vader en zoon veroordeeld voor ernstige agressie tegen politie

kv

OVERPELT Een 52-jarige man en zijn 23-jarige zoon uit Overpelt zijn vandaag wegens ernstige agressie tegen de politie door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van respectievelijk 140 en 80 uren. Als de werkstraffen niet tijdig uitgevoerd zijn, wacht hen een celstraf van 12 en 6 maanden. Ze kregen ook elk een boete van 600 euro. De vader schopte een politieagent in het gezicht. De agent was bijna twee maanden arbeidsongeschikt.

Op 9 oktober 2016 gingen vader en zoon door het lint in Houthalen-Helchteren. Twee agenten van de politiezone MidLim zagen een Opel Corsa rondrijden met defecte remlichten. De nummerplaat klopte niet en een achterlicht bleek stuk. Het voertuig zwalpte over de rijbaan. Toen de agenten het voertuig controleerden, kwam een duidelijke alcoholwalm hen tegemoet. Nog voor ze een vraag konden stellen, sloegen de twee inzittenden op de vlucht. De politie kon de vijftiger onderscheppen. De zoon zag zich genoodzaakt zijn vader te helpen.



In het daaropvolgende tumult belandden de zoon en een agent op de grond. De vader verkocht de agent vervolgens een harde trap in het gezicht tegen de linkerkaak. De zoon, die al geboeid was, liep nog eens weg. Vader en zoon hadden al een serieus palmares opgebouwd. Ze liepen samen al twintig veroordelingen op in de politierechtbank.



De twee politieagenten kregen een schadevergoeding van 1.366 euro toegewezen.