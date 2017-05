Kankeronderzoek gaat te traag voor meeste Belgen

Bewerkt door: ADN

3/05/17 - 13u17 Bron: Belga

© thinkstock.

Bijna 7 Belgen op 10 (69 procent) vinden dat het wetenschappelijk onderzoek naar kanker te traag gaat. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van farmabedrijf MSD. "We hebben de laatste jaren nochtans erg veel vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld met immuuntherapie. Maar dat zien mensen niet altijd terug in de statistieken", zegt professor Johan Vansteenkiste, pneumo-oncoloog aan het UZ Leuven.

Eén op de drie mannen en één op de vier vrouwen in België krijgen voor hun 75ste verjaardag de diagnose van kanker. Ieder jaar worden meer dan 65.000 nieuwe gevallen vastgesteld.



Uit de studie, waar 1.090 Belgen aan deelnamen, blijkt dat meer dan de helft (54 procent) denkt ooit zelf met kanker te maken te krijgen. Over de vooruitgang in kankeronderzoek, staan ze eerder negatief. Bijna 60 procent vindt dat de wetenschap "eerder traag" vooruitgang boekt, 10 procent vindt de vooruitgang zelfs "zeer traag".



"Komt niet overeen met de realiteit"

Die perceptie komt volgens Vansteenkiste niet overeen met de realiteit. "De laatste jaren hebben we veel vooruitgang geboekt, alleen zien mensen die niet altijd terug in de sterftecijfers", klinkt het. "Met de nieuwe behandelingen leven mensen met een uitgezaaide kanker soms drie tot vier jaar langer, aan een redelijke levenskwaliteit. Die extra levensjaren zijn óók waardevol, al zie je die niet meteen in de grafieken. Die negatieve perceptie is iets waar we misschien op moeten werken."



Hoewel de Belgen negatief staan tegenover de vooruitgang in het onderzoek, denkt 58 procent dat kanker ooit volledig overwonnen zal zijn. "Dat is kijken in een kristallen bol natuurlijk", zegt Vansteenkiste. "Ik geloof persoonlijk niet dat we 80 procent van de uitgezaaide kankers volledig gaan genezen, maar chronisch leven met kanker is wél mogelijk. Die evolutie zien we trouwens nu al gebeuren", besluit Vansteenkiste.