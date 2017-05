PREVIEW: "Wow, dit is echt mega creepy!"

Door: redactie

Velen zijn geroepen, maar weinigen écht uitverkoren. In het gloednieuwe programma 'De Uitverkorenen' volgt VTM vanaf woensdag 3 mei tien uitverkorenen van dichtbij. Allemaal zijn ze om diverse reden uitgekozen om dit programma letterlijk mee te maken. Allemaal hebben ze iets verrassend meegemaakt in hun leven dat hen bijzonder maakt en dat ze nu met de kijkers delen. 'De Uitverkorenen' is geen reality- of fictiereeks, geen spelprogramma of quiz. Wat het wél is, weten alleen 'De Uitverkorenen' zelf. De rest van Vlaanderen volgt op woensdag 3 mei...