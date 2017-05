"Fantastisch werk dat belangen van Frankrijk kan dienen": De Decker opnieuw in opspraak na briefje Franse ex-minister

Door: redactie

3/05/17 - 10u08 Bron: Belga

Armand De Decker (MR) © photo news.

De Franse ex-minister van Binnenlandse Zaken Claude Guéant heeft destijds in een handgeschreven briefje het "fantastische werk" geprezen van voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) voor Patokh Chodiev en zijn zakenpartners. Dat schrijven De Standaard en Le Vif. Vandaag wordt Guéant verwacht in de parlementaire onderzoekscommissie rond Kazachtgate.

"Beste Damien, Ik heb A. De Decker aan de lijn gehad. Het is waar dat hij en zijn ploeg een fantastisch werk hebben gedaan dat niet anders kan dan de belangen van Frankrijk dienen. Mijn zorg nu is zeer prozaïsch, met name dat de advocaten die voor Chodiev gewerkt hebben hun geld krijgen. Kan jij een woordje doen bij Chodiev of laten een woordje doen? CG", zo luidt het handgeschreven briefje gedateerd op 18 augustus 2011. Lees ook De Decker: "Geen documenten van Staatsveiligheid aan Parijs doorgespeeld"

Kazachgate: maakte Staatsveiligheid fout?

"Ongewoon snelle goedkeuring" Het Franse gerecht kreeg het briefje van Damien Loras, een medewerker van het Franse Elysée en de Franse vertrouwensman van de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev. Het is een bijkomende aanwijzing dat de Franse politiek baat had bij een oplossing voor de gerechtelijke problemen van Chodiev in België. Die oplossing is er uiteindelijk in maart 2011 gekomen via een ongewoon snelle goedkeuring van de wet op de verruimde minnelijke schikking.

Vrijwillig getuigen Guéant zal vandaag vrijwillig getuigen voor de onderzoekscommissie Kazachgate. Volgens De Standaard wordt verwacht dat hij met open vizier kan spreken, aangezien zijn politieke carrière in Frankrijk is spaakgelopen na een veroordeling in een zaak van zwart geld. De Franse ex-minister Claude Guéant zal vandaag getuigen voor de commissie Kazachgate. © afp.