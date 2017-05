Gyselbrecht bekent opdracht tot Kasteelmoord

Door: redactie

3/05/17

Verrassende wending gisteravond op het proces van de Kasteelmoord. Hoofdverdachte André Gyselbrecht bekende er plots dat hij vijf jaar geleden de opdracht gaf aan Pierre Serry om zijn schoonzoon Stijn Saelens te vermoorden, in zijn kasteel in Wingene. Hij sloeg daarmee de hele zaal met verstomming. De dokter uit Ruiselede heeft uitgebreid uitgelegd wat hem gedreven heeft. Opvallend is dat Gyselbrecht tot voor kort bleef volhouden dat het enkel de bedoeling was om zijn schoonzoon "een lesje te leren".