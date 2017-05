Mensensmokkelaar veroordeeld tot 30 maanden effectief en boete van 36.000 euro

Bewerkt door: ADN

3/05/17 - 11u57

Archiefbeeld van controles tegen mensensmokkel in de haven van Zeebrugge. © photo news.

Rechtbank Brugge De Brugse strafrechter heeft een Roemeense vrachtwagenchauffeur tot 30 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 36.000 euro veroordeeld voor mensensmokkel. Drie Iraanse vluchtelingen kregen een schadevergoeding toegewezen, maar krijgen het bedrag dat ze de smokkelaar betaalden niet terug.

In Zeebrugge kwamen de Iraniërs in contact met Alin A. (28), een Roemeense vrachtwagenchauffeur. De beklaagde beloofde de vluchtelingen via de haven van Zeebrugge het Verenigd Koninkrijk binnen te loodsen. Op 29 juni 2016 mislukte die smokkelpoging en werden zes vluchtelingen betrapt in een trailer. De mensensmokkelaar liet volgens de vluchtelingen niet meer van zich horen. Daarop stapten ze op 30 juni 2016 uit eigen beweging naar de scheepvaartpolitie om hun verhaal te doen. Ze bezorgden ook foto's van de verdachte en zijn vrachtwagen.



Intussen hebben de vluchtelingen in Duitsland asiel aangevraagd, maar toch zakten ze voor de pleidooien vanuit Keulen naar de Brugse rechtbank af. "We willen niet dat andere vluchtelingen hetzelfde moeten meemaken", zei één van de Iraniërs op de zitting. Hij legde uit dat ze door de smokkelaar zes maanden lang op straat overleefden met een beperkte hoeveelheid voedsel.



Drie Iraanse vluchtelingen kregen elk een morele schadevergoeding van 5.000 euro toegewezen. Voor de geleden materiële schade kregen ze elk 433 euro. De vluchtelingen hadden ook de 5.000 euro teruggevorderd die ze al aan de mensensmokkelaar betaald hadden. De rechter wees dat af, omdat die zogenaamde schade deel uitmaakte van een misdrijf.



De beklaagde kon nooit ingerekend worden. De rechter heeft nu zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.