Gauw remmen voor flitspaal heeft geen zin meer: trajectcontroles worden uitgebreid

3/05/17 - 05u30 Bron: Het Nieuwsblad, BELGA

Een flitscontrole in Brussel. © Foto Dieter Nijs.

Nog dit jaar worden 54 vaste flitspa­len in Vlaan­deren omge­bouwd tot 30 trajectcon­troles. "Op plaatsen waar flitspa­len dicht bij elkaar staan, gaan we ze verbinden", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N­-VA) in Het Nieuwsblad. "Afremmen voor een flitspaal en dan weer optrekken heeft geen zin meer." De 30 trajectcontroles komen bovenop de 20 volledig nieuwe en al eerder aangekondigde installa­ties op de ge­westwegen.

"Het ombouwen kan snel gaan. We maken gebruik van de detectielussen in de weg die er nu al liggen voor de vaste flitspalen. De flitspaal verdwijnt en wordt door een nieuwe paal met ANPR-camera vervangen. Dat is een camera die je nummerplaat herkent", zegt Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer.



Eerlijker

"Het is ook gedaan met bonafide chauffeurs die zich laten verrassen, even niet opletten en meteen een boete aan hun been hebben. Een trajectcontrole is eerlijker en maakt geen ­momentopname. Afremmen voor een flitspaal en dan weer optrekken heeft geen zin meer", zegt Weyts in Het Nieuwsblad. "Wie te hard voorbij de eerste camera van de trajectcontrole rijdt, zal niet geflitst worden. Het systeem berekent enkel je gemiddelde snelheid over het hele traject."



Investeringen

In eerste instantie krijgen vooral flitspalen in Antwerpen (35) en Vlaams-Brabant (9) een make-over. De omvorming van dit jaar kost 3,2 miljoen euro. In 2018 en 2019 zal nog eens elk jaar 10 miljoen worden geïnvesteerd, in 2020 2,2 miljoen. "Aan het einde van die periode moeten alle 409 analoge camera's langs gewestwegen weg zijn en omgevormd zijn tot een trajectcontrole", klinkt het.