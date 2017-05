Chaotische procesdag over kasteelmoord eindigt met bekentenis dokter Gyselbrecht

RVL

Iemand draagt een t-shirt met het opschrift 'Everyone has a secret' tijdens een zitting over de zogenaamde kasteelmoord.

Kasteelmoord De eerste zitting ten gronde over de zaak van de kasteelmoord heeft dinsdag een chaotisch verloop gekend. Na een reeks incidenten konden onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant slechts een deel van hun getuigenis afleggen. Rond 20 uur ging André Gyselbrecht uit het niets tot bekentenissen over.

© photo news. Bij de start van de zitting kondigde het openbaar ministerie aan dat de verhoren toch niet zouden gefilmd worden. Het zorgde dinsdagochtend voor een eerste discussie in een lange reeks incidenten. Zo zorgden de vragen van meester Johan Platteau aan de getuigen ook voor heel wat ergernis. Voorzitter Els D'Hooghe besliste uiteindelijk dat alle vragen pas na de getuigenis mogen gesteld worden.



In hun getuigenverklaring overliepen onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant chronologisch het verloop van het onderzoek. Ze maakten onder andere duidelijk dat Elisabeth Gyselbrecht snel open kaart speelde over haar relatieproblemen met Stijn Saelens. Een kindermeisje van het gezin had van André Gyselbrecht de opdracht gekregen om Saelens goed in de gaten te houden naar aanleiding van de vermeende incestueuze handelingen met zijn dochtertje.



In de loop van de namiddag legden de getuigen uit hoe het lichaam van Stijn Saelens werd teruggevonden en hoe alle verdachten in hun vizier kwamen. Bij het ontmaskeren van de ondertussen overleden Antonius van Bommel en zijn neef Franciscus Larmit speelde vooral het dna-onderzoek een grote rol. Evert de Clercq was eerder al in beeld gekomen, maar werd door Larmit voor het eerst echt aan de galg gepraat. Lees ook Alle beklaagden moeten opnieuw verhoord worden. Zo gaat het proces rond de kasteelmoord verder

