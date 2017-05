"Ik hoop dat ik mijn verjaardag nog meemaak, precies over één maand"

JELLE BRANS

3/05/17 - 05u00

Marleen, haar vrouw Evelyne en hun kinderen Florijn en Janna. © photo news.

Twee keer al vocht Marleen Christiaens (56) met succes tegen kanker, maar een derde mirakel zit er niet in. "Het is een kwestie van enkele weken of, in het slechtste geval, dagen." Toch gaat ze in de palliatieve fase van haar ziekte nog een laatste strijd aan. "Ik wil dat mijn kindjes in ons huis kunnen blijven wonen als ik er niet meer ben."

"De vlekken op m'n lever waren verkleind, m'n longen zagen er beter uit."

Nog maar net is 'Kom op Tegen Kanker' afgesloten met een recordopbrengst of een nieuw, bijzonder triest verhaal bewijst dat ondersteuning op alle niveau's broodnodig blijft. Marleen Christiaens, die eind 2015 onze krant al haalde, vecht al jaren tegen longkanker, maar ze zit momenteel in de palliatieve fase. "Een maand geleden leek ik nochtans op de goeie weg", zegt Marleen. "De vlekken op m'n lever waren verkleind, m'n longen zagen er beter uit. En dan zijn m'n tumorwaardes plots weer beginnen stijgen."



De kanker bleek haar hersenen te hebben bereikt. End of the road. "Er is geen hoop meer op herstel. De snelheid waarmee het keerde, heeft ons overweldigd. Zelfs de dokters schrokken van de agressiviteit. Het is een ziekte waar je nooit mee klaar mee bent."



Het laatste wat Marleen nu wil doen is geld inzamelen, zodat haar kinderen Florijn en Janna in hun huis kunnen blijven wonen na haar dood. "Na al die jaren van behandelingen en dure medicatie kan ik mijn gezin niets nalaten. En omdat ik op erg jonge leeftijd kanker heb gekregen én hervallen ben, heb ik nooit de kans gekregen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Mijn vrouw kan de huidige afbetalingen van ons huis niet op haar eentje trekken. We willen onze lening dus op langere termijn leggen, maar dat vereist een eigen inbreng die wij niet kunnen ophoesten, zelfs als mijn vrouw terug gaat werken. Daarom zijn we een crowdfunding gestart. Met 50.000 euro zijn we gered."



Wie er mee voor wil zorgen dat haar vrouw Evelyne en hun kinderen Janna en Florijn hun thuis niet verliezen, kan hier een bijdrage leveren.



