LETTERLIJK. Zo bekent André Gyselbrecht kasteelmoord op schoonzoon Stijn Saelens

2/05/17 - 20u34 Bron: Eigen berichtgeving

André Ghyselbrecht. © photonews.

André Gyselbrecht heeft vanavond voor de correctionele rechtbank in Brugge bekend dat hij de opdracht gaf voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Dit is wat de man letterlijk zei:

Nadat zijn advocaat had aangekondigd dat hij de verantwoordelijkheid voor de moord op zich zou nemen, nam André Gyselbrecht zelf het woord. De man had het naar eigen zeggen met vele mensen over.



"Ik ga er alles aan doen dat die incest niet meer zou kunnen gebeuren", zei hij in die gesprekken. "'Ik denk dat ik hem dan zou dood doen', zei ik. 'Doe dat niet zelf', zei Pierre Serry mij. Ik heb met psychiaters gepraat, met de ouders van Stijn Saelens."



"Op 29 september had Elisabeth een afspraak bij de psychotherapeut en vroeg mij om mee te gaan. Mijn vader was gestorven. Stijn verweet mij dat ik de schuld was van alles. Ik had geen kracht meer. Op 4 oktober besliste Elisabeth Stijn te verlaten, omdat hij had gedreigd de kinderen mee te nemen naar Australië. Op 5 oktober bedreigde Stijn mij met de dood in mijn kabinet."



"Ik heb de politie gebeld. Hij heeft mij vernederd: 'Je moet hem in een potje laten plassen om te zien hoeveel drugs hij heeft genomen', zei hij tegen de politie. Woede, onmacht, schrik, en uitgeput door de maandenlange situatie, heb ik Pierre Serry gebeld om hem te zeggen dat hij moest doen wat we hadden afgesproken."



"6 oktober was de eerste keer dat ik Serry gecontacteerd heb. 14 oktober kwam de klacht voor incest. Stijn had toen een visum voor drie-vier maand voor Australië. Velen dachten dat hij voor altijd zou blijven. Dat was oktober, alles was rustig. Er moest niks gebeuren."