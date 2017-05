LETTERLIJK. Zo bekent André Gyselbrecht dat hij opdracht tot moord op schoonzoon Stijn Saelens gaf

Door: redactie

Kasteelmoord André Gyselbrecht heeft voor de correctionele rechtbank in Brugge bekend dat hij de opdracht gaf voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Dit is wat de man letterlijk zei:

Nadat zijn advocaat had aangekondigd dat hij de verantwoordelijkheid voor de moord op zich zou nemen, nam André Gyselbrecht zelf het woord. De man had het er naar eigen zeggen met vele mensen over. Hij maakte de keuze naar eigen zeggen om zijn kleinkinderen te beschermen tegen hun incestueuze vader. "Ik ga er alles aan doen dat die incest niet meer zou kunnen gebeuren", zei hij in die gesprekken. "'Ik denk dat ik hem dan zou dood doen', zei ik. 'Doe dat niet zelf', zei Pierre Serry mij. Ik heb met psychiaters gepraat, met de ouders van Stijn Saelens." "Op 29 september had Elisabeth een afspraak bij de psychotherapeut en vroeg mij om mee te gaan. Mijn vader was gestorven. Stijn verweet mij dat ik de schuld was van alles. Ik had geen kracht meer. Op 4 oktober besliste Elisabeth Stijn te verlaten, omdat hij had gedreigd de kinderen mee te nemen naar Australië. Op 5 oktober bedreigde Stijn mij met de dood in mijn kabinet." "Ik heb de politie gebeld. Hij heeft mij vernederd: 'Je moet hem in een potje laten plassen om te zien hoeveel drugs hij heeft genomen', zei hij tegen de politie. Woede, onmacht, schrik, en uitgeput door de maandenlange situatie, heb ik Pierre Serry gebeld om hem te zeggen dat hij moest doen wat we hadden afgesproken." "6 oktober was de eerste keer dat ik Serry gecontacteerd heb. 14 oktober kwam de klacht voor incest. Stijn had toen een visum voor drie-vier maand voor Australië. Velen dachten dat hij voor altijd zou blijven. Dat was oktober, alles was rustig. Er moest niks gebeuren."

"Dan komt hij (Stijn Saelens) terug uit Australië. Dubbel gevoel voor mij. Die klacht stelde mij gerust. Ik belde Pierre dat hij niets moest doen, tenzij hij naar Australië zou vertrekken met de kinderen. Maar Elisabeth zei mij dat Stijn niet meer naar Australië wou en in therapie ging."



"Alles is rustig. In december is hij weg, en eind december komt hij weer thuis. En van therapie is plots geen sprake meer. Elisabeth heeft geen vat meer op hem. Ik vertrouwde de situatie niet meer, ze was gevaarlijk voor Elisabeth en de kinderen. En er gebeurt nog niets. De dreiging van Australië, eventueel met Elisabeth en de kinderen, nam toe. Ik maakte mij ongerust over de geestestoestand van Saelens."



Gyselbrecht zegt dat zijn dochter op dat moment er ook slecht aan toe was. Hij beweert dat er aanvankelijk niets moest 'gebeuren' met Saelens, op voorwaarde dat hij in therapie ging. Hij gaat verder:



"De kinderen hadden abnormale gedragingen, zoals elkaar stampen, slaan en schoppen. Op 26 januari was ik radeloos. Ze stond op het punt mee te gaan naar Australië. Mijn ultieme redmiddel, mijn laatste kans om mijn kleinkinderen te beschermen. Die kleinkinderen waren in gevaar."



"In de hele zaak was mijn enige hoofdbekommernis de veiligheid van de kleinkinderen. Er was iets aan de hand met hen. Als arts en als grootvader..."



Als een gevolg van zijn plotse bekentenis wordt André Gyselbrecht binnenkort opnieuw verhoord door de politie. Daarna worden ook de andere beklaagden aan een herverhoor onderworpen. Indien nodig moeten ze ook met elkaar geconfronteerd worden. Eerder was al beslist dat de verhoren van de beklaagden zouden uitgesteld worden naar de zitting van 12 juni. Het is niet duidelijk of die timing nog haalbaar is.