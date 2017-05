Zware brand aan dak schoolgebouw in Kortrijk

Door: Alexander Haezebrouck

In Kortrijk is op dit moment een hevige brand aan de gang in het Sint-Amandscollege op de Diksmuidekaai. De vlammen sloegen door het dak en een dikke rookwolk was kilometers ver te zien. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zijn geen gewonden.