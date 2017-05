Vlaams Parlement gaat op zoek naar eigen tv-omroep

EB

2/05/17 - 16u23 Bron: Belga

© belga.

Het Vlaams Parlement gaat op zoek naar een eigen tv-omroep. Die Parlementaire Televisie Omroep (PTO) zou van start moeten gaan bij het begin van het volgende parlementaire jaar (2017-2018). De zoektocht komt er omdat ActuaTV, momenteel de enige parlementaire nieuwszender in België, het binnenkort met fors minder middelen moet stellen. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement vandaag beslist, zo blijkt uit een nota die Belga kon inkijken.

Momenteel brengt Actua-TV als parlementaire omroep al verslag uit vanuit het Vlaams Parlement. De omroep verzorgt ook uitzendingen uit de federale Kamer en Senaat en het Europees Parlement. De omroep is in Vlaanderen te bekijken via Telenet en in Brussel via Numéricable.



Maar omdat Telenet is overgeschakeld op een ander vergoedingsmodel (waarbij het aantal unieke kijkers als criterium wordt gebruikt) verliest Actua-TV zowat 90 procent van zijn jaarlijkse vergoeding van Telenet.