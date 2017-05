Is agenten "smurfen" noemen dan toch geen cyberpesten?

Bewerkt door: ADN

2/05/17 - 14u28 Bron: Belga

© Facebook.

gerecht Cain R., een 37-jarige man uit Antwerpen die veroordeeld werd tot 3 maanden cel met uitstel omdat hij op zijn Facebookpagina enkele agenten van de federale wegpolitie "smurfen" had genoemd, is vandaag voor het Brusselse hof van beroep verschenen. Volgens de correctionele rechtbank had de man zich schuldig gemaakt aan cyberpesten maar het parket-generaal drong niet meer aan op een veroordeling. Ook zijn advocaat vraagt de vrijspraak. De burgerlijke partij vindt dat R. wel degelijk te ver is gegaan.

© Facebook. Cain R., die op Facebook 152.023 volgers heeft, werd op 11 mei 2015 tweemaal door de federale wegpolitie gecontroleerd op de Brusselse Ring. Tijdens beide controles maakte hij foto's van de agenten. Een agent vroeg hem om de foto te verwijderen maar dat weigerde de man. Nog diezelfde dag postte R. de foto's op zijn Facebookpagina terwijl hij in de commentaren de agenten "smurfen" noemde.



De correctionele rechtbank veroordeelde hem in februari 2016 tot een celstraf van 3 maanden met uitstel en een geldboete van 1.200 euro voor cyberpesten. R. werd ook vervolgd voor schending van de privacy van de betrokken agenten maar daarvoor werd hij toen vrijgesproken.