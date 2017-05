Vuy ziet bevestiging in communautaire koers N-VA: "Partij is niet geëvolueerd"

Bewerkt door: Dorien Busselot

2/05/17 - 18u08 Bron: Belga

Hendrik Vuye en Veerle Wouters © photo news.

"De voorstellen die N-VA-voorzitter Bart De Wever lanceert zijn net dezelfde als die in 2013-2014 door de partij werden gelanceerd. De partij is dus niets geëvolueerd." Dat zegt Kamerlid Hendrik Vuye, die samen met Veerle Wouters uit de N-VA stapte uit onvrede met de communautaire koers van de partij, in een reactie op het essay van Bart De Wever.