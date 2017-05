Tommelein wil praten over wisselmeerderheid voor stemrecht 16

Door: redactie

2/05/17 - 16u11 Bron: vtmnieuws.be

Vlaams viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld) zet de deur op een kier voor een wisselmeerderheid over stemrecht vanaf 16 jaar. "Er moet binnen de meerderheid eens een goed gesprek gevoerd worden", zegt hij in De Meulemeester in Debat, waar hij in debat ging met fractieleider Björn Rzoska (Groen). "Enkel de N-VA is tegen, vraag is of zij er een halszaak van maken, niet of wij er een halszaak van maken." "In principe is er een afspraak tussen de meerderheidspartijen dat wij elkaar respecteren als het gaat over het indienen en het steunen van voorstellen", zegt Tommelein, maar een wisselmeerderheid over stemrecht vanaf 16 jaar is absoluut niet uitgesloten. "We hebben dat in vorige dossiers ook al gehad." Open Vld is al lange tijd voorstander voor stemrecht vanaf 16 jaar. "Wij zijn heel duidelijk de partij die al jaren aan de kar trekt", benadrukt Tommelein. Ook coalitiepartner CD&V is voor, samen met oppositiepartijen Groen en sp.a. Op zich is er dus een meerderheid in het Vlaams parlement, al loopt die niet langs de grens tussen regerings- en oppositiepartijen. Tommelein legt de bal dan ook in het kamp van de N-VA en vraagt zich af hoe belangrijk dit is voor de partij. "Het is duidelijk dat de N-VA de enige is die zegt: voor ons hoeft het niet. Vraag is of zij er halszaak van maken, niet of wij er een halszaak van maken."