Twee personen aangehouden na drugsincident Holi Colors Festival

Twee mensen zijn gisteravond aangehouden in verband met de intoxicaties op het Holi Colors Festival in Ans. Het duo is intussen alweer vrijgelaten.

Twee mensen werden maandagavond aangehouden en verhoord in verband met de gebeurtenissen in de provincie Luik. Omdat het duo de feiten ontkende en er bij huiszoekingen geen verdovende middelen werden gevonden, mocht het tweetal beschikken.



In eerste instantie dacht men dat de drie slachtoffers geïntoxiceerd waren door de kleurrijke poeders waarmee gegooid wordt op elk Holi Colors Festival. Het waren echter de spoeddiensten van het ziekenhuis van Montegnée die de politie verwittigden omdat er een abnormaal hoog aantal jonge festivalgangers gelijkaardige symptomen van intoxicatie vertoonden. De politie werd ingelicht dat festivalgangers waarschijnlijk drugs in de drankjes van de slachtoffers hadden gedaan. De agenten verwittigden het parket. Het evenement werd gisteren rond 19 uur stilgelegd.



De toestand van een van de slachtoffers is nog zorgwekkend waardoor er extra toezicht is. Verdere toxicologische testen moeten meer duidelijkheid geven. De resultaten worden over twee weken verwacht.