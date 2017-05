Smurfen zijn Brusselse ambassadeurs in Europa

Bewerkt door: Dorien Busselot

2/05/17

© belga.

De Brusselse regering heeft vandaag het startschot gegeven voor een campagne die Brussel over de landsgrenzen heen in de kijker moet zetten. De Smurfen, de bekende strip- en tekenfilmfiguren, zullen daarbij in verschillende Europese steden optreden als ambassadeurs van de Belgische hoofdstad.

Sinds de aanslagen in Zaventem en Brussel van 22 maart 2016 heeft de Brusselse regering verschillende initiatieven genomen om de negatieve impact van de aanslagen op de verschillende getroffen sectoren (bv. toeristische sector en horeca) te verminderen.



Volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort, die de campagne op gang trekt met een bezoek aan Parijs, kent de toeristische sector in Brussel een heropleving na de aanslagen. Vorig jaar daalde de bezettingsgraad van de hotels naar 59 procent. Dat percentage is in maart 2017 opnieuw gestegen naar 71 procent. Ook het aantal bezoekers voor musea en attracties stijgt opnieuw.



Met de campagne mikt Brussel op een aantal prioritaire markten, met name Frankrijk, Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Nederland. Het is de bedoeling dat de campagne een half jaar loopt en dat ze de heropleving in de getroffen sectoren verder aanzwengelt. De slogan van de campagne is 'Where will Brussels take you'. Naast de Smurfen lenen ook andere bekende Brusselaars zoals Eddy Merckx en Paul Van Himst hun gezicht aan de campagne.



De Brusselse regering maakt 4 miljoen euro vrij voor de campagne.