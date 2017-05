Door: Jurgen Eeckhout

2/05/17 - 10u07 Bron: Eigen berichtgeving

Een man reed afgelopen nacht met zijn auto tegen een winkel waarna een schot gelost werd. © Jürgen Eeckhout.

Gent Afgelopen nacht vond een schietincident plaats in de winkelstraat Langemunt in Gent.

In de bekende winkelstraat was iemand met zijn wagen tegen de gevel van een winkel gebotst. Mogelijk ging het om een inbreker. Daarop zou een schot gelost zijn en sprong de man in het water aan het Grootkanonplein. De brandweer kon hem uit het water halen. Momenteel is het sporenonderzoek aan de gang.