Politie schiet op inbreker bij ramkraak in Gentse Langemunt

Door: Jurgen Eeckhout

2/05/17 - 11u41 Bron: Eigen berichtgeving

Een man reed afgelopen nacht met zijn auto tegen een winkel waarna een schot gelost werd. © Jürgen Eeckhout.

Gent In de winkelstraat Langemunt in Gent heeft de politie afgelopen nacht het vuur geopend op een inbreker. Die sprong daarop in het water en werd er wat later door de brandweer uitgehaald. Na een poging tot reanimatie werd de man naar het ziekenhuis afgevoerd.

In de bekende winkelstraat vond omstreeks 3.30 uur een ramkraak plaats. Een of meerdere inbrekers reden de gevel van een juwelier aan flarden. De politie was heel snel ter plaatse en loste een vijftal waarschuwingsschoten. Het is niet duidelijk of de inbreker geraakt werd of niet. De man vluchtte weg via de Hoefslagstraat en sprong daar in het water. De politieagenten bleven ter plaatse en verwittigden de brandweer. Die haalden de man vijf à tien minuten later uit het water. Er volgde een poging tot reanimatie en daarna werd de man afgevoerd naar het AZ Sint-Lucas in Gent. Momenteel is de winkelstraat Langemunt afgesloten en het lab van de federale politie is ter plaatse voor een sporenonderzoek.



De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen en de politie geven voorlopig geen details. "Er is een ramkraak gepleegd met een auto op een juwelier", zegt de Gentse parketwoordvoerster Caroline Jonckers. "De politie is ter plaatse gekomen en er zijn schoten gelost. Voor het overige kunnen we geen informatie geven over de daders of over de omstandigheden, in het belang van het onderzoek."



De wagen waarmee de ramkraak gepleegd werd, is intussen weggetakeld. Er is nog geen duidelijkheid over het aantal daders en of er juwelen of horloges werden buitgemaakt. Het parket geeft mogelijk dinsdagnamiddag meer informatie.