Zoekertjessite Kapaza houdt het voor bekeken

2/05/17 - 08u50 Bron: Belga

Wie de site van Kapaza opent, krijgt bovenstaand scherm te zien. © RV.

Kapaza.be houdt er op 13 mei mee op, zo meldt de zoekertjessite. De domeinnaam en een deel van het klantenbestand worden overgenomen door 2dehands.be. Waarom Kapaza haar activiteiten stopzet, is niet duidelijk.

"Het is met pijn in het hart dat we moeten aankondigen dat Kapaza stopt met haar activiteiten op 13 mei 2017. Het was een erg moeilijke beslissing, maar na alles te hebben overwogen, blijkt het sluiten van Kapaza de enige optie", klinkt de karige uitleg. Bij Kapaza was niemand bereikbaar voor extra commentaar.



Concurrent 2dehands.be springt in het gat. "We werden benaderd door Kapaza. Er zijn heel wat synergieën, dus hebben we bepaalde activa overgenomen", aldus Petra Baeck, hoofd marketing van 2dehands.be. De site neemt de domeinnaam, de URL en een deel van het klantenbestand van Kapaza over. Concreet zullen alle houders van een account bij Kapaza worden gemaild door 2dehands.be met het voorstel om over te stappen.