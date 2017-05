Treinverkeer op Brusselse Noord-Zuidas herneemt

SPS

2/05/17 - 06u59 Bron: Belga

© Marc Baert.

Het treinverkeer op de Brusselse Noord-Zuidas is zoals gepland vanochtend hernomen, nadat het tijdens het verlengde weekend was onderbroken voor werkzaamheden aan het spoor. "Sinds vanochtend rijden alle treinen weer zoals we verwacht hadden op basis van tests die gisteren werden uitgevoerd", zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Sacré.