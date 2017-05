Twee keer kanker overwonnen, nu klaar voor tweede kind

JELLE BRANS

Iris Claeys (29) en Jeroen Croenen (29) met zoontje Leander (bijna 2). Jeroen vocht én won twee keer tegen kanker. "Nu gaan we volop voor een tweede kind."





De tweejaarlijkse actie Iedereen tegen Kanker - een samenwerking van de VRT en Kom op tegen Kanker - heeft de voorbije weken 3,352 miljoen opgebracht. Dat is zondagavond bekendgemaakt tijdens de slotshow op Eén. Daarmee werd ongeveer 1 miljoen euro meer opgehaald dan bij de vorige editie. Tijdens de show verraste Iris Claeys haar man Jeroen Croenen in de show door hem te bedanken omdat hij is blijven vechten, ook toen hij een tweede keer door kanker werd getroffen. "In 2009 werd bij Jeroen lymfeklierkanker vastgesteld", vertelt Iris. "Na zware chemo en bestralingen is hij in 2014 genezen verklaard. Maar een dik jaar later kreeg hij teelbalkanker, waarvoor hij in 2016 behandeld werd. We waren er al bij al vroeg bij - gelukkig maar, want het is één van de agressiefste kankers - maar toch moest hij onder het mes."

Geen keuze

De eerste keer kanker was een zware beproeving voor Jeroen, vervolgt Iris. "Heel veel last gehad van de chemo. Hij hield zich sterk, maar in z'n zwakste momenten, als we enkel met ons twee waren, zei hij weleens dat hij zo'n strijd geen tweede keer zou aankunnen. Da's natuurlijk een momentopname. Intussen kregen we een zoontje, Leander (nu bijna 2 jaar, red.). En we zitten nog maar in het midden van ons leven. Hij had dus geen keuze toen we weer slecht nieuws kregen - hij moést erdoor, opnieuw. Hij is er dan ook met volle moed weer aan begonnen."



