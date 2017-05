Spartacus Run lokt elfduizend deelnemers

Door: redactie

2/05/17 - 01u15 Bron: Belga

De Spartacus Run, een hindernissenloop in provinciaal domein De Schorre in Boom, heeft uiteindelijk zo'n 11.000 deelnemers gelokt. Zondag waren het er net geen 6.000. Gisteren kwamen er daar nog eens 5.000 bij, onder wie zowat 1.000 kinderen voor een parcours op hun maat.

Het was gisteren frisser dan zondag. Dat maakte het verschil tussen de watertemperatuur - in onder meer de waterbakken voor de deelnemers - en de omgevingstemperatuur net wat kleiner, zo duidt de organisatie.



Voor de volwassenen is de Spartacus Run een parcours van zo'n 10 km lang met onderweg tientallen obstakels.