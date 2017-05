Festivalganger in levensgevaar op Holi Colors Festival in Alleur

Door: redactie

2/05/17 - 01u00 Bron: Belga

Op het Holi Colors Festival in Alleur, in de provincie Luik, zijn drie festivalgangers opgenomen in het ziekenhuis nadat ze drugs hadden ingenomen. Dat meldt het parket van Luik. Een van de slachtoffers, een minderjarige, verkeert in levensgevaar. Het festival werd vroegtijdig stopgezet.