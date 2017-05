Nieuwe zoektocht op Schelde naar vermiste man levert niets op

EB

1/05/17 - 22u10 Bron: Belga

Er is vandaag opnieuw gezocht naar de 54-jarige man die gistren in de Schelde is gevallen. Zo wordt vernomen bij de lokale politie. De zoektocht gebeurde onder leiding van de Cel Vermiste Personen van de federale politie. Het nazicht leverde ook nu niets op.