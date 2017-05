Freya Van den Bossche (sp.a) pleit voor "nieuwe sociale garantie"

bewerkt door: LS

1/05/17 - 14u47 Bron: Belga

Freya Van den Bossche (sp.a) © belga.

Dag van de Arbeid In Gent heeft Freya Van den Bossche (sp.a) vanmiddag gepleit voor een "nieuwe sociale garantie", omdat de regering "de aanval inzet tegen het middenveld" en de welvaart onvoldoende verdeelt. "De nieuwe sociale garantie is betaalbaar, want wij zullen wel iedereen laten bijdragen", zei Van den Bossche.

De sp.a moet de toenemende ongelijkheid een halt toeroepen, zei Van den Bossche. "De nieuwe sociale garantie geeft jongeren die studeren, werken of stage lopen een inkomen waarmee ze een leven kunnen uitbouwen. Ze zorgt ervoor dat mensen een eigen zaak kunnen uitbouwen zonder in constante onzekerheid te leven. Het garandeert meer kinderbijslag voor kinderen die vandaag in armoede opgroeien. Dat is is allemaal betaalbaar, want wij zullen wel iedereen laten bijdragen."



Private verzekeringsmaatschappij

"De regering gedraagt zich als een private verzekeringsmaatschappij", stelde het sp.a-kopstuk. "Ze verzekeren eerst iedereen, en dan zeggen ze aan die mensen die werkelijk risico lopen, dat ze hen niet meer verzekeren. Terwijl mutualiteiten vechten om gezondheidszorg betaalbaar te houden, zet deze regering de aanval in tegen het middenveld. Duur en onnodig, beweren ze."



"Hoed u voor zij die uitleggen dat het leven eenvoudiger of goedkoper wordt zonder een vakbond, zonder een mutualiteit, zonder verenigingen die mensen samenbrengen die op hun eentje moeilijk gehoord worden. Maak gebruik van uw vrijheid om te verenigen. Laat uw stem luid klinken, want socialisme, dat is ook hoop", zei Van den Bossche aan de sp.a-militanten.



De jaarlijkse optocht, die van de Gentse Vooruit naar de Vrijdagmarkt trok, lokte ongeveer tweeduizend deelnemers.