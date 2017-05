Enkele honderden betogers protesteren tegen "circusplan" in Gent

avh

1/05/17

In Gent heeft een betoging aan het stadhuis tegen het vorige maand ingevoerde circulatieplan deze voormiddag enkele honderden betogers gelukt. "Gent is door dit circusplan van de ene dag op de andere dag een dode stad geworden", zegt woordvoerder en huisarts Jozef Burm, een van de initiatiefnemers van het afgewezen referendum.

Het circulatieplan, het belangrijkste onderdeel van het Gentse mobiliteitsplan, ging op 3 april van start. De binnenstad werd in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). In 77 straten werd de rijrichting omgewisseld en verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden. Incident met lijnbus De actie lokte 300 à 400 deelnemers. Er was even een incidentje toen enkele betogers probeerden de doortocht van twee bussen van De Lijn te verhinderen, maar de politie kon de rust terugbrengen zonder iemand op te pakken. Er klonk ook boegeroep toen de 1 mei-optocht van de socialisten aan het stadhuis passeerde.

"Te radicaal"

"De Gentse inwoners zijn woedend op de coalitie van sp.a, Groen en Open Vld omdat het circulatieplan te radicaal is", zegt Jean-Michel De Bruyne van de facebookgroep 'Weg met het circulatieplan in Gent'. "Mocht er nu een nieuwe petitie worden opgestart nadat de mensen het plan aan den lijve ondergaan hebben, zou men met groot gemak duizenden handtekeningen meer verzamelen." Het Gentse stadsbestuur wees vrijdag de aanvraag tot een referendum af omdat er onvoldoende geldige handtekeningen werden verzameld. Er waren 25.702 geldige handtekeningen nodig om het referendum te organiseren, of 10 percent van het inwonersaantal op 1 januari 2016, maar er was een tekort van 673 handtekeningen.



Het referendum zou een goed signaal geweest zijn, zegt Burm. "Het feit dat we aan 25.000 stemmen geraakt zijn, toont dat het leeft bij de mensen. Gent is door dit circusplan van de ene dag op de andere dag een dode stad geworden. Er loopt meer volk rond in Bokrijk dan hier. Men had gehoopt dat er minder volk met de wagen zou komen, maar de mensen die voorheen met de wagen kwamen, blijven nu weg. Dat merk je aan de bezettingsgraad van de parkings. De winkeliers in Gent zullen dat niet volhouden, terwijl die buiten Gent in hun handen wrijven."



"Het plan snijdt geen hout", zegt Burm. "De park&rides zijn te ver weg en de tussenstap met het openbaar vervoer is er voor vele mensen één te veel. De parkeertarieven in de stad zijn veel te hoog en ze pesten de auto's weg. Wij in Gent zullen het wel gewoon worden, maar de mensen die zo nu en dan eens komen gaan weg blijven."