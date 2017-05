PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw aangevallen met mes tijdens 1 mei-optocht

KVE

Raoul Hedebouw lijkt aangeslagen na de aanval © Twitter.

Tijdens de 1 mei-viering in Luik is PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw aangevallen met een mes. Een man viel Hedebouw aan toen hij aan zijn toespraak wou beginnen. Volgens La Libre Belgique zou hij maar lichtgewond geraakt zijn aan het been. De politie pakte de dader op.