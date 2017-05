PVDA-kopstuk Raoul Hedebouw aangevallen met mes tijdens 1 mei-optocht: "Wees gerust, alles is in orde"

KVE

1/05/17 - 11u25 Bron: DH.net

Raoul Hedebouw lijkt aangeslagen na de aanval © Twitter.

video Tijdens de 1 mei-viering in Luik is PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw aangevallen met een mes. "Wees gerust, alles is in orde", verzekerde Hedebouw. "Ik heb een messteek in mijn been gekregen. Na mijn toespraak ga ik naar het ziekenhuis en keer ik terug. Er zal meer nodig zijn om ons het zwijgen op te leggen". Premier Charles Michel heeft de aanval veroordeeld.