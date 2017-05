sam

video Op de E314 haalde gisteravond een bestelwagen rechts in over de pechstrook. Op dashcambeelden is te zien hoe een witte Peugeot van industrieel reinigingsbedrijf HCI om 18.13 uur met vrij hoge snelheid voorbijraast ter hoogte van Aarschot, in de richting van Hasselt.