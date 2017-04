Waterbus biedt deze zomer dagelijkse verbinding tussen Vilvoorde en Brussel

Door: redactie

De Waterbus, die het centrum van Vilvoorde (Steenkaai) dagelijks enkele keren verbindt met dat van Brussel (Beco of Akenkaai) en omgekeerd, vaart dit seizoen - van 1 juli tot 15 augustus - zeven dagen op zeven uit. Van 1 mei tot 30 juni en van 16 augustus tot 31 oktober wordt enkel tijdens de week uitgevaren.

In vergelijking met vorig seizoen wordt nu ook op maandag gevaren en ook de frequentie werd opgedreven.



De Waterbus is een gezamenlijk initiatief van Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant dat in 2013 van start ging en vorig seizoen meer dan 30.000 mensen vervoerde. De boot doet de haltes Brussel-centrum (Beco of Akenkaai), Van Praet (Laken), Neder-Over-Heembeek (Heembeekkaai), Vilvoorde - Drie Fonteinen en Vilvoorde-centrum (Steenkaai) aan.



Het volledige traject neemt 55 minuten in beslag. Een ticket kost, afhankelijk van de afstand, 2 of 3 euro.



Voor meer inlichtingen: www.waterbus.eu