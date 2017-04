"Diverse groep van zeker 4.000 mensen op de Grote Omarming"

Door: redactie

In Antwerpen zijn zondagmiddag heel wat Antwerpenaren samengekomen om een mensenketting rond de stad te maken. De organisatie, de burgerbeweging Plan A, hoopte op zo'n 10.000 deelnemers. Het werden er naar verluidt zo'n 4.000, een resultaat waarmee de organisatie alsnog "heel tevreden" is.

Het was wat lastig aan de kruispunten. Telkens wanneer het voetgangerslicht op rood sprong, moesten de deelnemers weer aan de kant, maar aan enthousiasme om één grote ketting rond het stadscentrum te vormen, ontbrak het de deelnemers niet.



Op 25 startplaatsen, van het MAS, over Park Spoor Oost, Antwerpen-Berchem, het nieuwe gerechtsgebouw tot aan het strand van Sint-Anneke verzamelden telkens tientallen deelnemers. Ze probeerden omstreeks 15.00 uur met de klok mee één mensenketting te vormen tot aan het volgende punt, al vielen er aanzienlijke gaten op te merken.



Maar de organisatie is tevreden. "Heel tevreden zelfs. De opkomst wisselde sterk per punt, maar in totaal waren er toch zeker 4.000 mensen", zegt organisator Ciska Hoet. "We zijn vooral blij dat het een heel diverse opkomst is geworden. Alle mensen van Antwerpen, naast ook vele organisaties, waren vertegenwoordigd."



Pact van A

Het initiatief kwam van Plan A, een nieuwe burgerbeweging met de steun van tientallen middenveldorganisaties. De organisatie spreekt van een symbolische actie. "We wilden tonen dat we willen zorgen voor de stad, en dat we een inclusieve stad zijn. We hechten veel belang aan burgerinspraak, niet enkel via verkiezingen. Deze actie was de kers op de taart van ons aftrapweekend. Nu willen we ideeën van mensen verzamelen om over een jaar te komen tot een pact van A."



Holebi protest

Een uur eerder verzamelden nog zo'n 60 mensen aan het Russisch consulaat, na een oproep van de Antwerpse holebiorganisatie Het Roze Huis. Ze protesteerden er tegen de houding van Rusland tegenover homoseksualiteit en ze verwijten het land blind te zijn voor en niets te doen aan de illegale kampen in de deelrepubliek Tsjetsjenië, waar homoseksuelen worden opgesloten en gemarteld.



De organisatie kantte zich fel tegen het geweld en riep op tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten. Tegelijk werd slachtoffers van geweld tegen holebi's en transgenders gevraagd zich telkens te melden. Een groepsfoto werd gemaakt, om die op de microblogsite Twitter te delen met de vermelding '#youexist', als blijk van steun voor mensen die hun geaardheid niet durven uiten. Open Vld-politici Annemie Turtelboom en Philippe De Backer woonden de actie bij.