Festival Aan Zee lokt 16.000 bezoekers

30/04/17 - 23u59 Bron: Belga

Het zesde Metaal tijdens de uitreiking van de Mia Awards in februari © photo news.

In het weekend van 29 en 30 april heeft het Festival Aan Zee zo'n 16.000 bezoekers naar De Panne gelokt. Met Brihang, Ertebrekers en Het Zesde Metaal trok de festivalzaterdag de kaart van het West-Vlaamse dialect. Zondag wordt met Nathalia het hoogtepunt van het festivalweekend verwacht.

Het is ondertussen de dertiende editie van het evenement. Voor het vierde jaar op rij is het ook gratis. Met naar schatting ruim 16.000 bezoekers spreekt de organisatie van een succeseditie. "Vorig jaar hadden we wat tegenslag met het weer. Toen kwamen er ongeveer 13.000 mensen. Dit jaar, mede dankzij het mooie weer, zijn dat er zeker 3.000 meer", zegt persverantwoordelijke Pieter Verdonck. Het festival verliep vooralsnog zonder incidenten.



De formule van Festival Aan Zee slaat blijkbaar nog steeds aan. Naast de kleppers op het hoofdpodium stond er ook heel wat lokaal talent geprogrammeerd in de Belfius Beach Boutique. Net zoals vorig jaar konden de kinderen zich uitleven in een magisch speelbos. De verenigingen en stad zorgen zo samen voor een extra familiebeleving. Dit jaar waren er ook een vijftiental kermisattracties. "Een extra reden om een dagje naar De Panne te komen", aldus Verdonck in naam van een tevreden organisatie.



Festival Aan Zee is een organisatie van vzw Festival Dranouter in samenwerking met Toerisme De Panne.