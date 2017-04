Mogelijke sabel van koning Leopold I wordt geveild in Antwerpen

Door: redactie

30/04/17 - 23u44 Bron: Belga

Woensdag wordt bij veilinghuis Bernaerts in Antwerpen een sabel geveild die mogelijk toebehoorde aan de eerste koning der Belgen, Leopold I. Daarover berichtten RTL en Le Soir eerder. Naar verluidt droeg de vorst de sabel bij zijn eedaflegging. De catalogusprijs ligt voorlopig eerder laag.

Het gebogen zwaard is zowat een meter lang en heeft een ivoren handvat. De verkoper is een nakomeling van Gustave Greiner, de privésecretaris van de eerste Belgische koning. Gustave zou het zwaard uit dankbaarheid voor zijn werk hebben gekregen, net voor het overlijden van de koning. Het zou daarna van vader op zoon zijn overgegaan.



Sluitend bewijs is er volgens Peter Bernaerts van het Antwerpse veilinghuis Bernaerts, niet. Er zijn staatsportretten te zien waarbij de koning een sabel vasthoudt, maar daar is vooral de schede te zien, en die is er niet meer. "Gestolen", zo zei Thierry Greiner tegen Le Soir.



"Het blijft twijfelachtig, maar we gaan af op de mondelinge overlevering van de eigenaar. Onze expert militaria heeft twijfels geuit. Er is geen historisch beeldmateriaal voorhanden waar we het aan kunnen zien. Het antwoord van de familie is dat de sabel echt is omdat hij werd opgenomen in een aantal tentoonstellingen, waar toen ook vanuit het koningshuis geen bezwaar tegen is gekomen", zegt hij.



Het ontbreken van de schede doet de prijs wel dalen. De cataloguswaarde van de sabel werd op 3.000 tot 4.000 euro gezet. Met de schede zou de prijs op 25.000 tot 30.000 euro zijn gezet.



De publieke veiling vindt woensdag plaats. Bernaerts verwacht onder meer interesse voor het collector's item uit de hoek van royalisten.