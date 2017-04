Dronken man vermist na val in Schelde

Door: Patrick Lefelon

Antwerpen Vanavond rond 19.45 uur is een oudere man in de Schelde gevallen, ter hoogte van de De Gerlachekaai. De man, een zestiger, woont in de buurt en komt vaak vissen aan de Scheldekaai. De man zat aan de waterkant enkele blikjes te drinken.

Twee jongeren zagen het ongeval vanuit hun geparkeerde auto gebeuren: "Wij hoorden de man wauwelen, alsof hij tegen iemand ruzie aan het maken was. Maar hij zat er alleen. Op een gegeven moment wilde hij rechtop staan, maar verloor zijn evenwicht. Hij tuimelde achterover het Scheldewater in. Dat stond op dat moment bijna op zijn hoogste peil."



Verschillende mensen snelden ter hulp en gooiden een reddingsboei naar  de drenkeling. Die probeerde de boei wel te pakken maar ging enkele keren kopje onder en verdween dan definitief onder water. Hij werd door de stroming snel richting Hoboken meegesleurd.



De brandweer kwam met duikers ter plaatse maar die gingen niet te water. "Dit is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat heeft weinig zin", luidde de uitleg. Een politieboot patrouilleerde wel op het water maar vond behalve de reddingsboei geen spoor van de drenkeling terug. "De stroming in de Schelde is sterk", zegt Bert Brugghemans, commandant van de Brandweer Zone Antwerpen. "Brandweer en de politie hebben gezocht. Na een uur is de zoektocht gestaakt."