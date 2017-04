Antwerpse brug over Albertkanaal afgebroken

Door: redactie

Tussen Merksem en het noorden van Antwerpen wordt de IJzerlaanbrug afgebroken. De brug is 6,7 meter hoog en omdat haar brugpijlers ver in het kanaal staan, kunnen schepen elkaar niet kruisen.

Tegen 2020 moeten alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd zijn. Zo kunnen de schepen er met vier lagen containers varen in plaats van drie. De IJzerlaanbrug is de 31ste brug die wordt aangepakt van de in totaal 62.



In totaal wordt zowat 2.000 ton beton en staal weggeknipt en gescheiden afgevoerd. Morgenavond moet de klus geklaard zijn. Een sonarboot en duikers controleren nadien of er niet te veel puin op de kanaalbodem is gevallen. Eventueel komt een baggerschip die schoonmaken.