Brandweer heeft bosbrand in Luik onder controle

Door: redactie

1/05/17 - 02u00 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video In Sart-Tilman, op het universitair domein van de universiteit van Luik, is zondagnamiddag brand uitgebroken in het bos, achter het kasteel van Colonster. Dat meldt de brandweer van Luik. De brand was rond 21.30 onder controle. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het bos is aanzienlijk.

Lees ook Eerste bosbrand in Griekenland dit jaar