Di Rupo wil dat topman Publifin-filiaal snel zijn sjerp inlevert

30/04/17 - 16u05 Bron: Belga

PS-voorzitter Elio Di Rupo wil dat Stéphane Moreau - de topman van Publifin-filiaal Nethys - snel ontslag neemt als burgemeester van de Luikse gemeente Ans. Moreau nam deze week ontslag uit de PS, net voor de partij hem wou buitenzetten.

"Als hij bij Nethys wil blijven, moet hij zijn ambt als burgemeester van Ans definitief opgeven. Doet hij dat niet, zal het Waals decreet hem daartoe verplichten. Zijn vergoeding moet volgens de beslissing van de regering aanzienlijk naar beneden", zei Di Rupo op de RTBF-televisie.



Di Rupo hoopt dat Moreau zich "waardig" schikt naar de nieuwe voorwaarden die Wallonië hem oplegt. "Als hij die niet aanvaardt, is er zeker een manier om over zijn functie bij Nethys te praten".



Waarnemend burgemeester van Ans Thomas Cialone zei afgelopen donderdag in de marge van de gemeenteraad van Ans dat Moreau binnenkort zijn ontslag zou indienen.