Homans wil geen moskeeën meer erkennen wegens gebrek aan informatie over werking

30/04/17 - 19u19 Bron: Belga

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil voorlopig geen moskeeën meer erkennen, omdat ze te weinig informatie krijgt over de werking van die gebedshuizen. Dat heeft de minister verklaard in het programma 'Wakker op Zondag' op de Antwerpse regionale zender ATV.

De minister liet in het programma verstaan dat ze van het federale niveau geen informatie meer krijgt over de werking van moskeeën die wachten op een erkenning. Ze benadrukt dat ze van die informatie afhankelijk is om enkele erkenningscriteria, zoals het bevorderen van integratie, te controleren.



"Ik krijg geen informatie. En ik begrijp wel dat de federale overheid zich nu focust op andere prioriteiten, zoals veiligheid, extremisme, radicalisering en dergelijke meer", zo zegt Homans in het interview.



Voorlopig kunnen daardoor geen erkenningen van moskeeën meer gebeuren. "Ik wil die niet erkennen als ik niet voldoende informatie heb. Ik sluit geen compromissen als het over veiligheid gaat", zo verdedigt ze haar standpunt.



Volgens de minister geldt dat overigens niet enkel voor de gebedshuizen van moslims, maar ook voor die van de andere geloofsgemeenschappen.



Begin deze maand was ook al discussie ontstaan over de intentie van minister Homans om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken.