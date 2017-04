Dochter van Molenbeekse schepen verdacht in terrorismedossier: "Ze was slachtoffer van foute relatie"

avh

Inès El Khannouss, de 20-jarige dochter van Ahmed El Khanouss, schepen van Sport in Molenbeek, wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in een terroristische groepering in Jumet. "Ze was het naiëve slachtoffer van een foute liefdesrelatie", aldus vader El Khanouss aan RTL. Intussen bevestigt het federaal parket dat de zaak waarin El Khannouss genoemd wordt vorige week is doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Het meisje wordt beschuldigd van deelname aan activiteiten van een terroristische groep.

Het federaal parket bevestigt dat de raadkamer de zaak waarin Inès El Khannouss betrokken is vorige week doorverwezen is naar de correctionele rechtbank. De jonge vrouw wordt beschuldigd van deelname aan activiteiten van een terroristische groep, maar heeft nooit vastgezeten. "Ze is momenteel vrij onder voorwaarden", klinkt het. De datum van het proces moet nog worden vastgelegd.



Vader Ahmed El Khanouss, schepen van sport in Molenbeek, reageerde voor RTL op de beschuldiging aan het adres zijn dochter. Hij laat weten geschokt te zijn en zegt dat zijn dochter het slachtoffer is geworden van een foute liefdesrelatie. Hij en zijn vrouw wisten naar eigen zeggen niets over de relatie van hun dochter. "Ze is een goede studente met een onberispelijk gedrag", alus El Khanouss aan RTL.

Gematigde islam "Ze heeft altijd een gematigde islam beleden", benadrukt El Khanouss. "Mijn dochter heeft nooit radicale gedachten gehad. Ze heeft radicalisering altijd veroordeeld, het bewijsmateriaal toont dat aan. Het gaat dus om een ongelukkige liefdesrelatie", besluit El Khanouss.