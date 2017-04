Dochter van Molenbeekse schepen gearresteerd in terrorismedossier: "Ze was slachtoffer van foute relatie"

avh

30/04/17 - 12u57 Bron: RTL

© videostill RTBF.

Inès El Khannouss, de 20-jarige dochter van Ahmed El Khanouss, schepen van Sport in Molenbeek, wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in een terroristische groepering in Jumet. "Ze was het naiëve slachtoffer van een foute liefdesrelatie", aldus vader El Khanouss aan RTL.

El Khannouss wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in een terroristische kring in Jumet. Ze werd vrijdag gearresteerd en zal samen met zes andere verdachten terechtstaan.



Vader Ahmed El Khanouss, schepen van sport in Molenbeek, reageert voor RTL op de arrestatie van zijn dochter. Hij laat weten geschokt te zijn en zegt dat zijn dochter het slachtoffer is geworden van een foute liefdesrelatie. "Ze is een goede studente met een onberispelijk gedrag", alus El Khanouss aan RTL.