Lijk van vrouw gevonden aan appartementsblok in Heverlee

Stefan Van de Weyer

30/04/17 - 10u36 Bron: eigen berichtgeving

© Google Streetview.

In de Leeuwerikenstraat in Heverlee is deze ochtend rond 7.30 uur het lichaam van een dode vrouw aangetroffen. Het lichaam werd aan de achterzijde van een flatgebouw opgemerkt door een buurtbewoonster, ze lag ter hoogte van een privéweg langs een binnentuin.