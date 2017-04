Zwaar ongeval tussen twee motards in Ninove

Tim Van Damme

30/04/17 - 08u29 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video In het Oost-Vlaamse Outer, een deelgemeente van Ninove, zijn deze ochtend twee motorrijders zwaar ten val gekomen na een aanrijding. Beide motards reden rond 6 uur op de Brakelsesteenweg richting Voorde toen ze om een onduidelijke reden met elkaar in contact kwamen.

Daarop volgde een remspoor van 10 meter waarna beide motards tegen de vlakte gingen. Een van hen ramde een metalen paaltje en bleef roerloos op het asfalt liggen. Zijn motor werd in een lager gelegen veld geslingerd. De tweede motor schuurde nog een heel eind verder over het asfalt. De bestuurder ervan raakte gewond maar kon snel terug rechtstaan.



Een ambulance van de Civiele Bescherming van Liedekerke was als eerste ter plaatse om de verkeersslachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. Een MUG-team van A.Z. Sint-Elisabeth uit Zottegem kwam samen met een tweede ambulance ter plaatse. Beide motards werden afgevoerd maar verkeren niet in levensgevaar.