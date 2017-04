Zanger Boycode in elkaar geslagen: "Ze verweten me voor 'vuile homo' en voor ik het wist lag ik op de grond"

Koen Van De Sype

30/04/17 - 08u10 Bron: Eigen berichtgeving

© rv.

Timmy Van Lysebeth (21), een van de zangers van boysband Boycode, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen vlakbij de Grote Markt van Aalst. "Enkele jongens die ik niet kende, scholden me eerst uit voor 'vuile homo' en 'lelijke mongool'", vertelt hij. "Vervolgens duwden ze me langs van achteren op de grond en sloegen ze me met hun vuist op mijn kaak."

De jongen moest nadien verzorgd worden. "Ik kreeg een CT-scan, maar heb gelukkig niets gebroken", vertelt hij. "Mijn kaak en oogkas zijn wel zwaar gekneusd en er is een zenuw van een tand geraakt. Ik heb vannacht dan ook niet veel geslapen. Maar ook door de aanval zelf. Ik ben erg geschrokken. Ik ben er nog altijd niet goed van."



Trots

Met zijn post op Facebook hoopt hij getuigen te vinden en de daders tot bezinning te brengen. "Ik hoop dat jullie trots zijn op jezelf, dat jullie in groep iemand vernederd en pijn gedaan hebben. Ik had jullie nog nooit gezien, maar jullie mij blijkbaar wel, aangezien jullie mijn naam kenden. Jaloers?"