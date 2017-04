Daar is de lente, daar is de zon

Door: redactie

Het wordt vandaag een aangename lentedag met zon en hoge sluierwolken. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens, maar het blijft nog droog. Het wordt zacht met maxima rond 15 graden op de Ardense hoogten en 20 graden in de Kempen. De zuidoostelijke wind waait het meestal matig met pieken tot 45 kilometer per uur, zo meldt het KMI.